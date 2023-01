Harley-Davidson presenta la Nightster Special

Harley-Davidson presenta la sua nuova Nightster, con una serie di aggiornamenti di stile, praticità e tecnologia. Le prestazioni entusiasmanti sono fornite dal motore V-Twin Revolution Max 975 T raffreddato a liquido, messo a punto per erogare una coppia straordinaria a bassi regimi. Per ridurre al minimo il peso complessivo della motocicletta, il motore è integrato nel veicolo come elemento centrale del telaio.