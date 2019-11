Eicma: ecco la Vespa esclusiva firmata da Sean Wotherspoon

Sean Wotherspoon, uno degli astri nascenti della moda giovane negli Stati Uniti, ha presentato ad EICMA una Vespa Primavera in edizione speciale e limitata. Sulla scocca in acciaio di Vespa Primavera Sean crea uno stile inedito dedicato alle giovani tribù urbane, ma in grado di conquistare un pubblico ben più vasto.



La livrea di Vespa Primavera Sean Wotherspoon è caratterizzata da un’esplosione cromatica in stile anni ’80, esibita con ostentata irriverenza. Giallo, rosso, verde scuro e verde acqua avvolgono l’intero veicolo, impreziosito da inserti bianchi come il cravattino frontale, la profilatura della silhouette di Vespa e i cerchi ruota, sui cui bordi è presente la replicazione del logo Vespa a contrasto.



Completano l’opera finiture cromate per cornice faro, portapacchi e maniglione passeggero e dettagli neri come manopole e cover del silenziatore.