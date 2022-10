Eicma 2022, cinque modelli di moto ‘giuste’ per tutte le occasioni

Qual è l’outfit migliore, quello che si adatta meglio a tutte le occasioni?



Osservando le mode ci si può rendere conto di come abbiano condizionato le scelte stilistiche di ogni individuo che, in base all’epoca di appartenenza, ha trovato a disposizione indumenti e accessori diversi e ben studiati per un certo stile. Parlando di stile nelle moto, si potrebbe identificare quella che, esteticamente, si può adattare ad un appuntamento piuttosto che ad una semplice uscita fuori porta a trovare gli amici, o alla vita nella casa in campagna come al traffico delle grandi città, dove persone d’affari e dipendenti frequentano i bar e i locali ai piedi dei più importanti grattacieli.



E ancora, esiste la moto che calza come un abito e ci fa fare la giusta figura in ogni momento? Non è una teoria certa e con questo articolo non lo vuole diventare, ma possiamo provare ad individuare alcuni modelli universalmente validi per ogni evenienza.



(autore del testo: Alex Ricci)