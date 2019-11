Eicma 2019: torna il Ciclone Garelli in tre versioni

Garelli, lo storico brand nato 100 anni fa a Milano, che ha come propria mission lo sviluppo della mobilità urbana a zero emissioni, torna ad EICMA con il nuovo Ciclone E4 in tre esclusive versioni.



Il Ciclone E4 eredita l’apprezzatissimo e inconfondibile design con telaio monotrave dalla versione Ciclone lanciata lo scorso anno dotata di motore Bosch 2Kw.



Ecco le caratteristiche principali di questo nuovo modello • Motore da 4kw • Velocità massima 70 Km/h • Batteria con capacita 2,5 kw/h (72V-35Ah) • Autonomia stimata a 70Km/h costanti: 60 km • Autonomia stimata a 45 Km/h costanti 90-100 Km/h • Coppia massima: superiore a 150 Nm