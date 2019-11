Eicma 2019: MV Agusta svela l’ultima perla, una naked tutta potenza

E' stata presentata ad EICMA una nuova naked firmata MV Agusta, la Rush 1000.



Ideata sulla base della Brutale 1000 RR, la nuova Rush 1000 è un mix di elementi di design e funzionali. Faro tondo, doppio terminale di scarico a lato, dotazione di primo livello e ruota posteriore lenticolare.



E' l'unica moto di produzione che utilizza valvole radiali e bielle in titanio per aiutare a sviluppare 208 CV in configurazione stradale (oltre 212 CV con scarico non omologato e ECU modificata) a garanzia di prestazioni da vera “bruciasemafori”.



Nata come esercizio di stile, arriverà in produzione di serie nei prossimi mesi.