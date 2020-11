Ducati svela al pubblico la nuova Multistrada V4

Ducati ha presentato al mondo la nuova Multistrada V4 durante il primo episodio della Ducati World Première web series. Il nome della moto da solo racchiude una promessa ambiziosa da mantenere: la capacità di offrire una grande versatilità. La nuova due ruote nasce infatti per essere una moto sportiva ma confortevole, in grado di affrontare con sicurezza e solidità ogni condizione stradale. In 18 anni ne sono state prodotte oltre 110.000 unità e sin dalla sua nascita, nel 2003, ha saputo evolversi, ampliando il proprio ambito di utilizzo.