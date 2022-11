Le cinque moto più vendute a ottobre 2022: la classifica

Il mercato delle due ruote in Italia è in ripresa, il mese di ottobre infatti ha ottenuto segno positivo, con una crescita a doppia cifra. Belle notizie dopo un periodo negativo, finalmente i numeri delle vendite di moto sono in ripresa nel Bel Paese. Le immatricolazioni hanno fatto segnare un +26% sullo stesso mese del 2021. Sono state vendute in tutto 21.802 moto, vediamo i modelli più venduti.