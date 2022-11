Bukk, la moto elettrica da enduro con una coppia da urlo

Cake, produttore svedese di moto elettriche di alta qualità, ha presentato ad Eicma 2022 Bukk, un nuovo modello fuoristrada inizialmente solo in edizione limitata ad un massimo di 50 unità e CAKE ha vinto il Sustainable Exhibitor Award di EICMA 2022 (“per l’impegno rivolto al riutilizzo di anno in anno di tutti i componenti e materiali eco-compatibili e alla comunicazione dell’impegno per lo sviluppo sostenibile").