BMW R 18, la nuova cruiser dalle caratteristiche “storiche” del brand

BMW Motorrad entra nel segmento delle cruiser con la nuova R 18. Come nessun’altra moto mai vista fino ad ora, questo modello rientra perfettamente nella tradizione delle moto storiche BMW, sia in termini tecnici che di design. La moto prende spunto dai modelli famosi come la BMW R 5 e sposta l’attenzione sui componenti essenziali, ovvero una tecnologia purista e senza orpelli, il motore boxer come fulcro del piacere di guida, unitamente a “buone vibrazioni”. Il design classico della R 18 si combina con una tecnologia pulita ma comunque contemporanea.