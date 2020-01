All’asta le moto italiane che hanno fatto la storia

Un pezzo della storia motociclistica italiana all'asta a Las Vegas. Fino al 26 gennaio, infatti, gli appassionati potranno fare un'offerta e provare ad acquistare alcune dueruote prodotte nel nostro Paese tra gli Anni '70 e gli Anni '80 dello scorso secolo e, sino a oggi, facenti parte della collezione del "Musee L'Epopee de la Moto Collection". Il museo canadese, però, deve rinnovare l'esposizione e per finanziare i lavori ha deciso di vendere alcuni dei suoi "gioielli". Ed è a questo punto che entra in gioco Mecum Auctions, casa d'aste del Nevada specializzata in veicoli d'epoca. Sono così finite all'asta 21 moto, di cui ben 18 realizzate da produttori italiani (Ducati, MV Augusta, Moto Guzzi, Bimota e Laverda). Si tratta di veri e propri pezzi da collezione in condizioni perfette: alcune non sono ancora state tolte dall'imballaggio originale e, acquistandole, sarà come avere un mezzo appena uscito dalla fabbrica.