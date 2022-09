Yamaha T-Max Titan, lo scooter come non l’avevamo mai visto

Yamaha T-Max è uno scooter che possiamo definire unico, molto particolare nel suo genere. Si tratta delloche è stato radicalmente migliorato nella sua ultima versione , con lo schermo TFT a colori da 7 pollici migliore della categoria, con connettività per smartphone, che consente di rimanere in contatto durante ogni viaggio. Il prezzo? A partire da 15.199 euro. Yamaha ha lanciato il primissimo modello di T-Max ormai più di 20 anni fa, nel 2001, cambiando per sempre il mondo delle due ruote. Quella che vediamo oggi invece è la versione modificata di Ortolani Customs, che ci ha rivelato i dettagli del progetto.