Yamaha toglie i veli alla nuova MT-07

La gamma MT copre tutto il segmento da 125 cc a 1000 cc e offre una soluzione ideale per i piloti di ogni età, da sempre, con un grandioso mix di maneggevolezza, accelerazione e attitudine senza compromessi. Per il 2023 si arricchisce con versioni dotate di specifiche elevate per i modelli MT-07 e MT-125 che si affiancano alla best seller di tutti i tempi della categoria hypernaked con la MT-07 Pure. La gamma si completa con l'iconica MT-09 e MT-09 SP disponibili anche da 35 kW e con le straordinarie MT-10 d MT-10 SP.