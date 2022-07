Yamaha MT-10, una vera e propria streetfighter

Torna la: la maxinaked della Casa di Iwata, aggiornata all’Euro 5 nella versione 2022, rientra in strada con lo stile e le prestazioni di sempre, ma anche tante novità. Nata nel 2016 in seno alla serie MT - che significa Master of Torque, tanto per dare un’idea di che significa essere “tutto coppia” in casa Yamaha - la nuova MT-10 mantiene l’ispirazione originale, derivata dal motore della supersportiva YZF-R1 , declinata però in chiave urbana e “più comoda”. Tra le novità presenti su Yamaha MT-10 2022, un nuovo display TFT a colori da 4,2’’ derivato da quello della R1, frontale e serbatoio completamente rivisti, ma anche il nuovo scarico in titanio e una nuova voce: il sound della MT-10 è un ruggito profondo che lascia senza fiato. La nuova Mt-10 è, nata per offrire più potenza, più agilità e più feeling.