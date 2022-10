Voge Trofeo 500, naked stilosa e facile da guidare

Laè la punta di diamante della: la naked, lanciata sul mercato lo scorso febbraio dal brand premium del gruppo cinese Loncin motorcycle, è una neo cafè racer che rimanda alle pagine più iconiche del motociclismo, in uno straordinario connubio di classico e moderno. Stile e innovazione vanno di pari passo nella 500 AC, che segue in maniera perfettamente coerente il percorso tracciato da Voge con la Trofeo 300 AC, concepita come “con l’innesto della migliore tecnologia del presente”. La Trofeo 500 AC si può guidare con patente A2: equilibrata e maneggevole in ogni circostanza, la filante naked ispirata alle linee del passato risulta di facile utilizzo anche per i motociclisti meno esperti.