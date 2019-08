Vespa, una storia lunga 70 anni

Il progetto di Vespa fu affidato nel 1946 all’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio che non amava però la motocicletta. Secondo lui era scomoda, ingombrante, con gomme troppo difficili da cambiare in caso di foratura; e oltretutto, per via della catena di trasmissione, sporcava. L’ingegnere trovò tuttavia tutte le soluzioni attingendo proprio alla sua esperienza aeronautica. Per eliminare la catena immaginò un mezzo con scocca portante, a presa diretta; per rendere la guida più agevole pensò di posizionare il cambio sul manubrio; per facilitare la sostituzione delle ruote escogitò non una forcella ma un braccio di supporto simile ai carrelli degli aerei. E infine ideò una carrozzeria capace di proteggere il guidatore