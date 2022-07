Triumph, test completati per la moto elettrica

Grazie all’esclusiva collaborazione tra Triumph Motorcycles, Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd e WMS, University of Warwick, finanziata dall’Office for Zero Emission Vehicles attraverso Innovate UK, è stato sviluppato un progetto unico nel suo genere, in grado di integrare al meglio il design con la tecnologia. Durante tutte le fasi di test sono state realizzate delle sessioni di analisi della moto molto scrupolose per verificare il suo comportamento su strada e in pista. I risultati ottenuti dai test hanno fornito la direzione da seguire per sviluppare l’assetto finale della nuova due ruote e completare ogni dettaglio del prototipo TE-1.