Triumph svela la nuova Street Triple 765, la più performante di sempre

Triumph presenta la nuova famiglia Street Triple, che si evolve rispetto al passato . Abbiamo la 765 R, notevolmente arricchita nei contenuti, la 765 RS, progettata aspirando alla perfezione assoluta, e infine la 765 Moto2 Edition, ancora più vicina a una vera race bike grazie a soluzioni tecniche esclusivedirettamente derivati dall’esperienza nel Mondiale Moto2, generano un sostanziale salto in avanti nelle prestazioni della Street Triple R. Il design è ancora più compatto e aggressivo, l’ergonomia in sella è stata rivisitata per rendere la guida sportiva ancora più appagante e agile.