La nuova hypernaked di Triumph, la Speed Triple 1200 RS

La Speed Triple 1200 RS è nuova in ogni aspetto, progettata per offrire il massimo agli appassionati. Una vera icona del motociclismo che si rinnova, e diventa ancora più veloce, ancora più raffinata, ancora più emozionante. Da sempre inconfondibile.



Il nuovo motore a 3 cilindri in linea oggi, grazie alla cilindrata incrementata a 1.160cc, raggiunge un picco di potenza di 180 CV a 10.750 giri e sviluppa ben 125 Nm di coppia massima a 9.000 giri, offrendo un’esperienza di guida a dir poco entusiasmante.



Tutto il powertrain è stato riprogettato, in ogni singolo componente si è ricercata maggiore performance, oltre alla riduzione di peso, il motore infatti è ben 7 kg più leggero.