Rare ed introvabili, a Torino l’asta Bolaffi di moto d’epoca

Martedì 18 ottobre presso lo Spazio Bolaffi a Torino (corso Verona 34/D) appuntamento con la terza asta di moto classiche firmata Aste Bolaffi. La vendita sarà preceduta dall’esposizione dei lotti, aperta al pubblico da venerdì 7 ottobre, fino a martedì 18 (domeniche escluse) presso la vicina location del Lanificio di Torino (via Bologna 220).



Il catalogo è composto da 134 lotti provenienti da importanti collezioni private, caratterizzato da moto uniche e da alta collezione fino a pezzi popolari capaci di soddisfare tutte le tipologie di collezionisti.



Molto nutrita la sezione dedicata alle moto anni '50 e '60 come una Ducati 175 Sport (nella foto) in perfette condizioni (stima 5.000-10.000 euro)