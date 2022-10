La piccola ‘bobber’ Honda che si guida con patente A2

Continua a rinnovarsi, la Honda Rebel CMX500. La bobber giapponese, che può essere guidata anche con una patente A2, è pensata principalmente per i motociclisti della Gen Z (tra 20 e 25 anni di età), arriverà sul mercato nel primo trimestre 2023 in tre nuove colorazioni (di cui una esclusiva per la versione S). L’obiettivo è permettere ai centauri di esprimere la propria personalità e, allo stesso tempo, il proprio stile di vita. Una moto custom dalla grande personalità, insomma, che coniuga un look classico e immortale a uno stile contemporaneo.