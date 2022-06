Piaggio Beverly, uno degli scooter più amati

Piaggio Beverly è stato lanciato per la prima voltadi media cilindrata e introducendo un veicolo dal design accattivante, dalle prestazioni brillanti e molto sicuro, non solo per le ruote di grande diametro, ma anche grazie alla ciclistica ripresa da quella delle motociclette. Grandioso il successo commerciale di questo scooter, accompagnato da costanti aggiornamenti che lo hanno sempre mantenuto in vetta alle classifiche di vendita. A vent’anni dalla prima generazione, lo scorso anno Piaggio Beverly è stato completamente rinnovato e oggi indossa un abito ancora più moderno e contemporaneo.