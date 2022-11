Il nuovo scooter elettrico tutto italiano

Fantic è da sempre sinonimo di passione, anima racing, competenze e progetti sempre innovativi, che prendono vita grazie alla genialità del Made in Italy. Sono tante le novità che il marchio ha presentato in anteprima alla 79° edizione del Salone Internazionale del Ciclo e Motociclo alla Fiera Rho-Milano, unite a tutta la gamma esposta. Un’edizione ricca di contenuti, dove insieme alle moto Racing, Cross e Rally, la Casa ha anche lanciato il suo primo scooter 100% elettrico, il cui prototipo era in mostra durante la passata edizione di Eicma, a novembre 2021.