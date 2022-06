Nuovo Piaggio Mp3: più comfort e sicurezza

Inconfondibile icona della mobilità metropolitana, ile diventa un riferimento tecnologico per l’intero comparto. Lo scooter a tre ruote che ha per primo definito gli standard di un nuovo segmento di mercato torna in una versione aggiornata che portaa un livello senza precedenti. Design sportivo, display TFT full color da 7”, app dedicata: il nuovo Piaggio Mp3 è l’avanguardia stilistica e tecnologica della mobilità su tre ruote, ed è anche il primo scooter al mondo dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida, per una sicurezza senza eguali. Il Piaggio Mp3 resta fedele al suo ruolo di precursore presentando una nuova versione in grado di ridefinire comfort e sicurezza a colpi di innovazione. La storia di successo del primo inimitabile scooter a tre ruote del mondo, che in sedici anni ha messo su strada, continua infatti grazie al costante sviluppo tecnologico della Casa di Pontedera, che nel 2015 ha fondato la Piaggio Fast Forward, società specializzata in soluzioni robotiche.