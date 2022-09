Nuovo Ducati Monster SP: una bestia da strada

Ducati presenta il nuovo Monster che, grazie a un pacchetto di dotazioni tecniche innovativo, è perfetto per chi ama la guida sportiva. Una moto che rappresenta tutta l'essenza Ducati nella forma più compatta e leggera possibile. La ricetta è quella originale del 1993: un motore sportivo, ma perfetto per l'uso stradale, abbinato a un telaio di derivazione Superbike. Tutto quello che basta per divertirsi al massimo, ogni giorno. Il cuore è il motore Testastretta 11°, un bicilindrico a 4 valvole raffreddato a liquido in grado di sprigionare 111 CV di potenza e con distribuzione desmodromica.