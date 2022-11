Nuovi colori per lo scooter Honda re delle vendite

La famiglia degli scooter Honda SH, nata nel 1984 con l’indimenticabile SH50, è diventata negli anni un inarrestabile best-seller, con 1,2 milioni di unità vendute in tutta Europa. Per il 2023 si aggiornano le colorazioni. Al confermato Pearl Nightstar Black si affiancano i nuovi Pearl Falcon Gray, Mat Pearl Cool White, Pearl Pacific Blue e i rinnovati ‘Sporty’ nelle colorazioni Coal Black e Hyper Red entrambe con cerchi neri.



Il motore eSP+ ("enhanced Smart Power Plus") da 125 cc a 4 valvole raffreddato a liquido dell'SH125i offre un'accelerazione più rapida, una maggiore velocità massima e consumi migliori del precedente motore a 2 valvole. Lo stesso vale per l’unità da 157 cc dell’SH150i.



Per il motore 125 la potenza massima è di 13 CV (9,6 kW) a 8.250 giri/min (rispetto ai precedenti 8,9 kW a 8.500 giri/min), con una coppia di 12 Nm a 6.500 giri/min (in precedenza 11,5 Nm a 7.000 giri/min).



Per il motore 150 la potenza massima è di 16,9 CV (12,4 kW) a 8.500 giri/min (rispetto ai precedenti 11 kW a 8.250 giri/min), con una coppia di 14,9 Nm a 6.500 giri/min (in precedenza 13,9 Nm a 7.000 giri/min).