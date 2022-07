La nuova Vespa ideale per il tempo libero

Da sempre Vespa è il simbolo della gioia di vivere e di correre verso il futuro, lo scooter italiano più conosciuto al mondo, tecnologicamente all’avanguardia e in grado di anticipare le tendenze in ogni istante, pur rimanendo fedele al suo design unico e intramontabile. Vespa Primavera, in particolare, ha sempre avuto un’anima giovane e fresca grazie alla sua leggerezza e al suo stile. E sin alla fine degli anni Sessanta ha proposto una mobilità alternativa e giovane nelle città caratterizzate dal grande traffico delle auto. Oggi vediamo una versione completamente nuova di Vespa Primavera, proprio in un’epoca in cui noi tutti stiamo riscoprendo (o almeno, ci proviamo) il benessere e la bellezza di vivere in mezzo alla natura.