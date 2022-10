La nuova ed esclusiva Triumph Speed Triple Bond Edition

Sarà prodotta in soliin tutto il mondo: l’esclusivacelebra i 60 anni dell’agente segreto nato dalla penna dello scrittore Ian Fleming. Ideata sulla base della partnership inaugurata con “No Time To Die”, l’ultimo film della saga di 007, la RR dedicata a Bond è un compendio dello stile impeccabile che contraddistingue le due icone britanniche, capace di unire - lungo le linee filanti di un inconfondibile profilo roadster -rifiniture perfette, materiali e tecnologie di ultima generazione e. Il design estremamente pulito e ordinato è perfetto per esaltare la cura maniacale del particolare, che non concede un millimetro a potenziali cadute di stile. Impeccabile è la parola che meglio definisce l’aspetto di questa RR, tra le più esclusive e performanti mai prodotte dalla Casa inglese dell’immortale Bonneville, la moto dell’aperitivo