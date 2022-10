Nuova BMW M 1000 R, la roadster supersportiva

La nuova BMW M 1000 R è la M Roadster che soddisfa le più alte esigenze di performance sia su strada che su pista.



Con una potenza di 154 kW (210 CV), un peso a vuoto di soli 199 kg a pieno carico, una tecnologia delle sospensioni e un'aerodinamica progettata sia per l'uso su strada ad alte prestazioni che per i giri veloci in pista, la nuova M R offre un'esperienza di guida dinamica nel segmento dei roadster finora riservato alle superbike purosangue.