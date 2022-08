La nuova 125 flat track in salsa vintage

Combinando un telaio affilato per la strada e un motore ad alte prestazioni, la nuova Bluroc Tracker (realizzata da Bluroc Motorcycles, ex Bullit Motorcycles) è stata creata dalla Casa per tutti i piloti amanti di una moto vivace e divertente, capace di regalare sensazioni di guida sull'asfalto realmente impagabili. Una moto che possiamo definire quasi estrema, ma comunque semplice da guidare anche per chi è alla sua prima esperienza su due ruote. Gli pneumatici a basso profilo montati su cerchi a raggi larghi e le sospensioni più solide garantiscono una perfetta aderenza sulla strada.