La naked di maggiore successo di Casa Honda si aggiorna

La filosofia Honda è da sempre quella di esplorare e innovare, sia in termini di design che di meccanica. Nel 2019 la gamma CMRè stata completata con l’introduzione della CB650R, modello di media cilindrata. Una gamma dall’identità molto forte e dalle prestazioni elettrizzanti, nata per conquistare i piloti che vogliono affermare la propria personalità anche attraverso la moto che scelgono. Look essenziale, motore grintoso e componenti premium: tutto questo è la CB650. Si tratta infatti di un vero e proprio gioiello della gamma ‘Neo Sports Café’.