La moto tuttofare giapponese tra viaggi e città

Per il 2022, Kawasaki ha creato meticolosamentepiù apprezzata dai motociclisti di tutto il mondo: la nuova Versys 650. L’essenza motoristica non è cambiata anche con questo modello: 649cc e bicilindrico parallelo. È aumentata però la sinergia tecnologica, funzionale e di comfort con la sorella maggiore, Versys 1000, già presente nella gamma Adventure Tourer di Kawasaki . La moto sfoggia ruote da 17" e sospensioni a lunga escursione, grazie alle quali ha stretto un forte legame con tanti motociclisti che durante la settimana devono guidare in città per raggiungere il luogo di lavoro e che nel week end escono dal contesto urbano per raggiungere le mete più suggestive; da soli, col passeggero o con valigie a pieno carico.