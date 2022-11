La moto da turismo BMW per eccellenza diventa più innovativa

La sigla RS è stata, per oltre 40 anni, sinonimo del turismo sportivo per eccellenza, in combinazione con il motore boxer BMW. La R 1250 RS oggi è ancora più innovativa e sofisticata e offre un'esperienza di turismo sportivo e dinamico all'avanguardia. BMW RS è sempre stata maestra nella guida sportiva, nelle curve e nelle tappe di lunga percorrenza in coppia e con bagagli. Per garantire che ciò rimanga tale anche in futuro, la Casa ha dotato la nuova R 1250 RS di alcune nuove caratteristiche di serie e di optional, per rendere il turismo sportivo ancora più dinamico e rilassato.