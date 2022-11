È in programma per il prossimo 26 novembre la vendita all’asta di una moto davvero leggendaria, che farà certamente gola a molti appassionati: la MV Agusta F4 750 Senna del 2003. Il noto pilota di Formula 1, Ayrton Senna, era noto per avere contatti nelle alte sfere. A parte la lunga lista di stretti alleati in pista, il brasiliano conosceva molto bene anche Claudio Castiglioni, allora capo della MV Agusta, era un suo amico personale.