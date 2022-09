Moto Guzzi V100 Mandello, la moto che rende divertente ogni curva

, la fondazione dell’azienda infatti risale al 15 marzo 2021, come ormai sappiamo. A causa delle problematiche e delle restrizioni legate al Covid, lo scorso anno Mandello del Lario non ha potuto accogliere i visitatori di tutto il mondo, pronti a festeggiare il centenario della Casa dell’Aquila. E quindi eccoci qui, è tutto pronto, parte oggi la grandiosa manifestazione che coinvolge il paese intero e accoglie oltre 20.000 appassionati (secondo le previsioni) in queste quattro giornate all’insegna dei motori, delle due ruote e della Moto Guzzi, azienda motociclistica storica, nata a Mandello del Lario. Abbiamo pubblicato il programma completo del Motoraduno Internazionale.