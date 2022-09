Moto Guzzi svela un modello in edizione limitata

È in arrivo una. L’Aquila di Mandello spiega le ali sulla spettacolare portaerei Cavour con questa nuova variante della V100, ogni moto sarà numerata. Si tratta di una variante molto speciale, che sarà disponibile in soli 1913 esemplari. Un vero e proprio omaggio all’anno di fondazione della forza aerea della Marina Militare, di cui ai tempi fecero parte i fondatori della nota azienda mandellese: la storia la conosciamo, l’abbiamo raccontata qui ). Si tratta nello specifico di un modello che riunisce le più recenti innovazioni in ambito motociclistico in una livrea esclusiva. Un’edizione speciale e limitata creata per celebrare le origini di Moto Guzzi, da sempre legate alla Marina.