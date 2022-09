Moto Guzzi, a Mandello tutto pronto per la grande festa

L’attesa è finita, proprio da domani inizierannocelebrato l’anno scorso, ma bloccato a causa delle restrizioni per il Covid. E così, da questa sera apre le porte il Fuoriraduno, con i primi eventi che introdurranno un week end ricchissimo di sorprese entusiasmanti, come abbiamo visto proprio ieri nel ricco calendario della manifestazione aperta dall’8 all’11 settembre . A Mandello del Lario, sede storica della fabbrica Moto Guzzi, inizia. Ormai lo sappiamo: è la festa più attesa dai guzzisti e dagli appassionati di moto di tutto il mondo. Un motoraduno internazionale, arrivano persone da ogni parte del globo, tutte spinte dalla grande passione per l’Aquila ad ali spiegate, quella che da oltre un secolo rappresenta Moto Guzzi. Quest’anno la manifestazione è dedicata alle celebrazioni per i 100 anni di Moto Guzzi, fondata nel 1921.in un paese di soli 10.000 abitanti: una festa grandiosa.