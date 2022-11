Lo scooter più venduto in Italia: è primo senza rivali

Con oltre 1000 unità vendute, lo scooter Honda SH 350 resta al vertice delle vendite del mercato delle due ruote in Italia. Honda occupa anche gli altri gradini del podio con le versioni 150 e 125 di SH. Ad Eicma, nei prossimi giorni, il pubblico potrà vedere anche le nuove colorazioni di SH.



Il motore eSP+ (enhanced Smart Power+) dell’SH350i unisce caratteristiche di sostenibilità ambientale a prestazioni elevate grazie all’adozione di tecnologie per la riduzione degli attriti.Con una cilindrata di 330 cc la potenza di picco dell’unità monoalbero (SOHC) a 4 valvole raffreddata a liquido è di 29,4 CV (21,6 kW) a 7.500 giri/min, con una coppia massima di 32 Nm a 5.250 giri/min. Gli effetti sulle prestazioni reali sono evidenti: la velocità massima supera di slancio i 130 km/h effettivi e, partendo da fermo, l’SH350i copre i 200 metri in 10,2 secondi!



L’SH350i è dotato del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control). Il sistema rileva eventuali differenze tra la velocità della ruota anteriore e posteriore, calcola il rapporto di slittamento e poi controlla la coppia erogata dal motore attraverso il sistema di iniezione elettronica per recuperare l’aderenza dello pneumatico posteriore. I consumi di carburante si attestano su 30 km/l (nel ciclo medio WMTC); il serbatoio da 9,1 L offre quindi una potenziale autonomia di oltre 270 km.



Gli pneumatici hanno dimensioni 110/70-16 all’anteriore e 130/70-16 al posteriore