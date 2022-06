Lapo Elkann dedica una Vespa speciale a Giovannino Agnelli

È stata rivelata in anteprima assoluta, in occasione della Milan Design Week, un’inedita: si chiama Special-e e nasce da un concept di, creatura di Lapo Elkann e Sergio Esposito che occupa la storica sede di via Accursio. Là dove sorgeva l’, il “distributore astronave” voluto da Enrico Mattei nel 1951, c’è oggi il quartier generale di Garage Italia Customs, hub creativo che mescola cucina stellata e passione per i motori, che diventano arte su quattro (e due) ruote. Il programma Icon-e, lanciato nel 2019, prevede la rivisitazione full-electric di alcune delle auto più iconiche dei grandi marchi italiani, a partire ovviamente da Casa Fiat. Dopo la Integral-e, la versione speciale full-electric della storica Panda 4x4 , è ora la volta di un’altra icona dello stile italiano: la Vespa 50.