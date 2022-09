La regina delle maxi naked di derivazione Super Sport

Solo aggiornamenti alle colorazioni per la potente e bellissima CB1000R in vista del 2023. Il modello base è disponibile nel nuovo ‘Bordeaux Red Metallic’ che si caratterizza anche per il colore nero del telaietto reggisella. L’ancor più raffinata versione ‘Black Edition’ conferma la colorazione ‘Graphite Black’ sulla quale è ora presente sulla parte superiore del serbatoio una grafica con logo CB1000R.



La CB1000R è l’ammiraglia della gamma Neo Sports Café di Honda: compatta, slanciata e con un look ricercato, in perfetta sintonia con il concetto Neo Sports Café.



Il display TFT a colori connette il conducente al proprio smartphone attraverso il sistema Honda Smartphone Voice Control, e una presa di ricarica USB è presente nel sottosella.



La straordinaria versione standard è affiancata dall’emozionante versione Black Edition, accessoriata con mini‑cupolino, cover monoposto e cambio Quickshifter, ma soprattutto verniciata completamente di nero, con tocchi appena accennati di alluminio lucidato. Il potente motore da 145 CV con rapporti del cambio corti entusiasma ad ogni apertura del gas.