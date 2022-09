La Yamaha Tracer 900 è la moto Sport Touring più venduta in Europa. Con un motore a 3 cilindri 890cc di cilindrata produce una coppia ancora più potente per un'accelerazione inebriante. Sia che tu spinga su strade di montagna tortuose sia che copra grandi distanze in autostrada, il nuovo telaio leggero garantisce l'agilità di una moto sportiva insieme alla stabilità di una Sport Touring, da solo o con passeggero.



Con una capacità di carico di 3 valigie complete e un'autonomia di oltre 350 km, la TRACER 9 è stata progettata per accendere le tue emozioni e farti vivere nuove straordinarie sensazioni.



Con il suo motore ricco di coppia, il telaio sportivo e l'incredibile versatilità, è diventata la moto preferita da oltre 50.000 piloti europei che desiderano una moto Multi-Role agile ed entusiasmante e dal carattere deciso. Prezzo da 11.799.00 euro.