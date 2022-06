La moto pensata per soddisfare l’istinto di ogni pilota

Nata dalla reinterpretazione dei concetti di sportività ed eleganza che hanno reso grande lo storico marchio della Casa di Pesaro, 752S ha segnato il ritorno di Benelli nel segmento delle “medio-grandi” cilindrate con una naked dura e pura, garanzia di divertimento assoluto su strada e tra le curve. E per il 2022, 752S si presenta sul mercato con un look rinnovato grazie a nuove grafiche capaci di esaltarne l’indole sportiva e con alcune modifiche tecniche in grado di migliorarne prestazioni e versatilità.<br<

752S , proposta nelle colorazioni nero e verde, è disponibile in tutte le concessionarie Benelli a partire dai primi mesi del 2022, a 6.990€ f.c.