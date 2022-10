JUMP, agile e stilosa: la moto di design a zero emissioni

JUMP è la prima moto elettrica della gamma a zero emissioni di Velocifero. Nata dall’estro creativo di Alessandro Tartarini, designer internazionale pluripremiato ed anima del marchio Velocifero.



JUMP è una piccola moto che pesa solo 90 kg ed è lunga 1.830 mm. L’elemento estetico più importante, che svolge anche una fondamentale funzione tecnica, è il telaio in tubi d’acciaio altoresistenziali, il cui design segue il motto ‘la forma segue la funzione’. Le ruote da 12” con pneumatici di generose dimensioni rendono il JUMP ben proporzionato e diverso da analoghe proposte di veicoli elettrici per utilizzo urbano. Anche se di dimensioni ridotte il Jump ha un’ottima ergonomia anche per piloti di statura elevata.



Il motore elettrico ha una potenza di 3 kW, con un picco a 5 kW, ed è alimentato a 84 V. La coppia raggiunge un picco di 175 Nm. Questo consente accelerazioni brillanti e una grande maneggevolezza nel traffico, con velocità massima fissata a 90 km/h e pendenza massima superabile oltre il 25%. La trasmissione, ovviamente, è automatica.



La batteria agli ioni di litio ha una capacità 2808 Wh, pesa 20 kg, opera a 72 V, e viene ricaricata a 84 V DC da un caricabatterie 100-240 V AC (da allacciare alla presa domestica). La corrente assorbita è di 10 A, compatibile quindi coi contratti domestici di fornitura di energia. Tempo di ricarica 4-5 ore. Per quanto riguarda l’autonomia, JUMP consente di percorrere 85 km a una velocità costante di 45 km/h. Consumo e autonomia variano ovviamente in base allo stile di guida e al riding mode prescelto tra i quattro disponibili (P, Eco, comfort e Sport+).