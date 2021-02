Il ritorno della Suzuki Hayabusa: accelerazione brutale

A oltre vent'anni dalla nascita del primo modello, la Suzuki Hayabusa torna sul mercato: look tutto nuovo ispirato al passato, tanti aggiornamenti al motore, che arriva a 190 Cv, e un pacchetto elettronico completissimo.



La nuova Hayabusa ha lo stesso quattro cilindri in linea raffreddato a liquido da 1.340 cm3, la potenza massima è di 190 CV a 9.400 giri. La velocità massima è stata autolimitata a 299 km/h. La nuova Suzuki Hayabusa 2021 è la migliore di sempre in accelerazione con 3.2 secondi nello 0-100 e 6.8 secondi nello 0-200.



Le novità a livello elettronico sono numerose. Tutto si basa sulla nuova versione del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), con cui il piota può scegliere i riding mode che meglio si adattano alle specifiche condizioni di guida.