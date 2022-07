Husqvarna Norden 901, la prima maxi enduro dal Nord

Il prototipo della nuova Norden 901 di Husqvarna fu presentato all’edizione 2019 del Salone del Ciclo e Motociclo più famoso a Milano, EICMA, che ogni anno attira visitatori e appassionati oltre ogni confine. La moto tanto attesta è poi finalmente arrivata in tutte le concessionarie del brand nella sua veste definitiva, nella quale Husqvarna Motorcycles ha riversatoper realizzare una motocicletta eccezionale per i viaggi adventure, che "non si ferma dove l’asfalto finisce" - come la Casa stessa dichiara.