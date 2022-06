La Honda naked che possono guidare tutti

Le novità estetiche possono anche essere limitate a pochi, piccoli, dettagli, ma nessuno (o quasi) avrà da obiettare che, a livello tecnico, la nuova Honda CB500F 2022 ha ben poco da spartire con le altre naked compatte che la casa giapponese ha presentato negli anni passati. Gli ingegneri e i progettisti del colosso di Tokyo hanno infatti lavorato a fondo per migliorare la guidabilità della naked cittadina, e i risultati sono tutt’altro che da disprezzare. La CB500F si segnala per una maggiore maneggevolezza, in special modo nel traffico cittadino. Una “nuda da città” che può essere letteralmente guidata da tutti.