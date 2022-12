Honda MSX 125 Grom, moto piccola che pensa in grande

la prima moto Honda concepita unicamente per il divertimento fu la Monkey del 1963 - che si caratterizzava per le ruote di piccolo diametro - alla quale seguirono diverse evoluzioni al susseguirsi delle generazioni: la Dax, la Ape e la stessa Monkey, completamente riprogettata per il model year 2018. giovani sono alla ricerca del loro primo mezzo a due ruote che deve essere, con un design che li distingua dalla massa, ma a un. Per rispondere alle esigenze di questi giovani motociclisti, Honda ha introdotto nel 2013 la MSX125 (Mini Street X-treme 125). Prodotta su scala globale, la MSX 125 (conosciuta in Giappone e negli Stati Uniti come “Grom”) è stata un successo in tutto il mondo.