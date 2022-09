Honda Monkey 125, la mitica moto a ruote basse

Il simpaticissimo e brillante Honda Monkey affronta il 2023 con colorazioni aggiornate e ancora più cool per essere sempre più icona del divertimento assoluto su due ruote. Sul mercato italiano sono disponibili due colorazioni, il ‘Pearl Nebula Red’ e il ‘Banana Yellow’, entrambi con un nuovo rivestimento a scacchi della sella telaio e forcellone in tinta con la carrozzeria.



Reintrodotto con successo nel 2018, l’iconico Honda Monkey dal 2022 monta un nuovo ed efficiente motore raffreddato ad aria EURO5 e un nuovo cambio a 5 rapporti. Il doppio ammortizzatore posteriore è dotato di nuove molle a doppio stadio che assicurano massimo comfort anche sulle strade sconnesse.



Il Monkey ha consumi eccezionali, pari a 66,7 km/l (nel ciclo WMTC) grazie all’utilizzo di tecnologie a basso attrito, come il cilindro disassato e un bilanciere a rullo per l’azionamento delle valvole.