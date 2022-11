Honda, la giovane bobber oggi ha una sorella maggiore

Per il 2023 Honda amplia la sua offerta Rebel, introducendo in gamma una versione Touring denominata CMX1100T Rebel. La moto vanta semi‑carenatura aerodinamica e valigie laterali rigide, è disponibile nella sola colorazione Gunmetal Black Metallic e si aggiunge alla versione base. Sul mercato italiano entrambe le varianti sono disponibili solo con cambio a doppia frizione DCT. La nuova CMX1100 Rebel ha una doppia personalità. È progettata per godersi itinerari più rilassanti, ma anche per offrire un'esperienza di guida emozionante su strade tortuose.