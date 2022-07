Honda espone dieci tra le migliori custom europee

Grande esposizione da parte di Honda: la Casa nipponica mette in mostra 10 tra le migliori custom europee che si basano sui modelli Rebel 500 e 1100. Gli esemplari esposti provengono da Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito. Uno dei 10 modelli in mostra è la Lucy Honda Customs, realizzata in Portogallo: questo esemplare riflette il sole portoghese ed è il frutto del lavoro svolto da Honda Garonda. Lo schema di verniciatura oro e bianco è impreziosito dal logo Rebel realizzato a mano sul serbatoio. Questa custom prende ispirazione alla classica CB 175 di fine anni Sessanta e inizio anni Settanta.