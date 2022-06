Honda Daxster: minibike dallo spirito scrambler che sembra una Harley

Uno dei più importanti costumizzatori è l'azienda thailandese K-Speed ​​che non smette mai di stupirci. Questa volta hanno scelto la nuova Honda Dax per dare libero sfogo alla loro creatività.



Questo piccolo gioiello si chiama "Daxster" e gli hanno dato una spiccata estetica scrambler Spicca il robusto avantreno dominato da una forcella rovesciata più ampia e ribassata. Questa larghezza consente di utilizzare uno pneumatico più largo, le ruote originali sono state sostituite da quelle con misura 130/80-12. Per quanto riguarda l'anteriore K-Speed ​​ha montato due nuovi ammortizzatori inferiori ed ha allungato e irrobustito il forcellone. Il parafango posteriore è scomparso e al suo posto è stato posizionato un portapacchi che protegge il fanale posteriore.



Purtroppo in Europa questo modello customizzato non arriverà mai.